17.06.2019 17:40
Haberler»3. Sayfa » Haber

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkhan Reyhanlı yolu Torun Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yalangoz Mahallesinden Kırıkhan istikametine seyreden 31 NM 268 plakalı otomobil ile Kırıkhan'dan gelen 26 VS 364 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan Ali Demirellişci (38) ve Mustafa Yuşan (41) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İHA
Reyhanlı, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:35 Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
18:35 Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
18:19 Üsküdar'da 2 ay önce tekneden düşen şahsın cesedi bulundu
18:18 Aksaray'da düğün çadırında sel paniği
18:12 75'lik dede, 750 TL'lik borç yüzünden büfeciyi öldürdü
18:09 Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı
17:59 Bulanık'ta trafik kazası: 1 ölü