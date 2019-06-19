19.06.2019 13:50
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hatay'da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay

Hatay'da minibüsle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hatay'da minibüsle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya- Samandağ Karayolu Ekinci mevkiinde meydana geldi. Yağmur Koşar'ın kullandığı 33 CNM 42 plakalı otomobille Hüseyin Parmakoğlu idaresindeki 46 EG 956 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs bankete düştü. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
Samandağ, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:07 Tunceli'de 2 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi
14:59 8 aylık takiple çökertilen hırsızlık çetesinden "telsiz" çıktı
14:55 Evlat katili baba, cinayetten ve uyuşturucu madde yetiştirmekten adliyeye sevk edildi
14:46 Hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
14:45 İnek hırsızlığı şüphelisi adliyede
14:45 Bitlis'te EYP'ye basan bir kişi yaralandı
14:41 Samsun'da kavgada bıçaklı saldırı: 1 yaralı