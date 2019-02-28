28 Şubat 2019, 14:15
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Hatay'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay

Hatay'ın Payas ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Adil B. yönetimindeki 31 ZF 584 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü E-5 kara yolu üzerindeki itfaiye kavşağında aynı istikamette giden, Hüseyin Ö. idaresindeki 34 UU 1300 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kazada, minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Payas, Hatay, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA