Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 3 yaralıHATAY - Hatay'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.28.07.2019 23:07
Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
HATAY - Hatay'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Antakya- Altınözü Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 DJ 767 plakalı otomobille 31 AGL 19 plakalı otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla karayolunda trafik yeniden normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HATAY - Hatay'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Antakya- Altınözü Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 DJ 767 plakalı otomobille 31 AGL 19 plakalı otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla karayolunda trafik yeniden normale döndü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Altınözü, Antakya, Hatay, 3. Sayfa
Kaynak: İHA
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