Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.28.07.2019 23:15
Hatay'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Antakya- Altınözü Karayolu Kuruyer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 DJ 767 plakalı otomobille 31 AGL 19 plakalı otomobilin karıştığı kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Bölge Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla karayolunda trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
(İHA)
Altınözü, Antakya, Hatay, Güncel
Kaynak: İHA