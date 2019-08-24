Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

- Hatay'da trafik kazası: 3 yaralıHATAY - Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

24.08.2019 17:11
Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
- Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
HATAY - Hatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya- Samandağ Karayolu adliye altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AHJ 47 plakalı otomobille yabancı uyruklu şahısların kullandığı 31 MY 159 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 31 MY 159 plakalı otomobilin LPG kısmında çıkan yangını Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Samandağ, Antakya, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:42   Hakkari'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı
17:41   Yüksekova'daki patlama
17:35   Edirne'de orman yangını
17:28   Hong Konglu protestocular: "Ya istiklal ya ölüm"
17:25   Odun yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
17:24   Van'da trafik kazası; 6 yaralı
17:13   Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı