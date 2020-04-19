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Hatay'da trafik polislerinden 5 yaşındaki Fatma'ya doğum günü sürprizi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafik polisleri, 5 yaşına giren Fatma Tuncay'ın yaş pastasını evine götürüp doğum gününü kutladı.

19.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:52
Hatay'da trafik polislerinden 5 yaşındaki Fatma'ya doğum günü sürprizi
Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde trafik polisleri, 5 yaşına giren Fatma Tuncay'ın yaş pastasını evine götürüp doğum gününü kutladı.
Esentepe Mahallesi'nde bir ailenin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklarına doğum günü pastası alamadığını öğrenen Hatay Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ailenin bir yakınının evinde yapılan pastayı ekip arabasına alan komiser yardımcıları Duygu Tektaş, Mehmet Keleş ve Metin Vural, 5 yaşına giren Fatma Tuncay'a doğum günü sürprizi yaptı. Evin kapısını çalan polisleri karşısında pasta ve üzerindeki mumlarla gören küçük Fatma, ekiplere teşekkür etti.
Baba Emrullah Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarının doğum günü dolayısıyla çok heyecanlandığını ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta alamadıklarını söyledi.
Bir yakınlarına evde pastayı yaptırdıklarını ancak evlerine getiremediklerini anlatan Tuncay, "Polisimizden rica ettik ve bizleri kırmayarak getirdiler. Kızım ve bizim için unutamayacağımız çok özel bir an oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize, polisimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Polislerin sürprizini gören mahalle sakinleri de ekipleri balkonlarından uzun süre alkışladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Esentepe Mahallesi, Antakya, Hatay, Güncel
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