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Hatay'da trafo patladı

Hatay'da trafo patladıHatay'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı.

25.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:20
'da trafo patladı
Hatay'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı.
Merkez Antakya ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Kuzeytepe Mahallesi restoranlar bölgesindeki bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesildi. Patlama sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparken, bölge geceyi karanlıkta geçirdi.
Hatay'da trafo patladı

Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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