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Hatay'da trafo patladı

Hatay'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı.

25.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:10 Hatay'da trafo patladı

'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı.

Merkez ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Kuzeytepe Mahallesi restoranlar bölgesindeki bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesildi. Patlama sırasında  çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparken, bölge geceyi karanlıkta geçirdi.



Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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