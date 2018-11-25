Hatay'da Traktör Devrildi: 1 Ölü

Hatay
'ın Yayladağı
ilçesinde akşam saatlerinde zibil yüklü traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Çandır
Mahallesi yakınlarında traktörüyle zibil (Hayvan Dışkısı) taşıyan Caner Taşdemir (22), bir anda traktörünün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Taşdemir, AFAD
ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Ekipleri aracılığıyla çıkarıldı. Taşdemir, daha sonra ailesinin feryatları eşliğinde ekipler tarafından Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma
ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Caner Taşdemir'in askerden henüz 1 hafta önce geldiği öğrenildi. - HATAY
Çandır,Yayladağı,Hatay
25 Kasım 2018 Pazar 20:44