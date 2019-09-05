Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman kesim sahasında devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

05.09.2019 21:44 Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman kesim sahasında devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Amanoslar dağı eteklerinde bulunan Çukurbanraz mevkiinde orman kesim sahasında kesimi yapılan ağaçları traktörle yükleme alanına taşıma esnasında devrilen traktörün altında kalan Mehmet Duran (44) isimli şahıs hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet Duran'ın cansız bedeni bulunduğu ormanlık alandan alınarak Dörtyol devlet hastanesi getirildi. - HATAY

Mehmet Duran, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
02:56   Cinayet zanlısı koca Niğde'ye getirildi
02:54   Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
02:21   Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü
01:50   Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü
01:16   Seyir halindeki otomobil küle döndü
01:10   Alkol muayenesine girmek istemeyen araç sürücüsü: " Ben saygı gören insanlardanım"
01:06   Belçikalı turist kurtarmak için seferber oldular