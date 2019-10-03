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Hatay'da traktör kazası: Anne kurtuldu, çocuğu öldü

Hatay'da traktör kazası: Anne kurtuldu, çocuğu öldü Hatay'da traktör devrildiHATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

03.10.2019 13:28
Hatay'da traktör kazası: Anne kurtuldu, çocuğu öldü
Hatay'da traktör devrildi
HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, annesi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Fatma Çolak'ın tarlaya gitmek için kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada, kadın sürücü yaralı olarak kurtulurken, yanında bulunan çocuğu Emirhan Çolak traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri anneyi hastaneye kaldırırken, yakınlarını ise jandarma ekipleri sakinleştirdi. Kazada yaşamını yitiren 4 yaşındaki Emirhan'ın cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Hatay'da traktör kazası: Anne kurtuldu, çocuğu öldü

Hatay, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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