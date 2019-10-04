Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.

Kaza, Altınözü ilçesi Bohşin- Suriye sınırının sıfır noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karanlıkta ilerleyen traktör sürücüsü yaya devriye atan askeri göremeyince çarptı. Kazada ağır yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza sonrası geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatılırken, traktörün sürücüsü de gözaltına alındı. Şehidin naaşının ise Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.