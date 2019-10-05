Haberler » Güncel » Haber

Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu

HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı.

05.10.2019 00:21Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu
HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.
Olay, akşam saatlerinde Suriye sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:11 Kontrolden çıkan motosiklet 30 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
03:06 Balıkesir edremit'te şiddetli yağış yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:56 Edremit'te şiddetli yağış: yollar göle döndü, işyerlerini su bastı
02:52 Tekirdağ'daki sağanak
02:51 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor -2
02:51 Tem otoyolu'nda yolcu otobüsü, çöp kamyonuna çarptı, 3 yaralı
02:50 İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor - 1