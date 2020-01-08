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Hatay'da turizm rehberleri toplantısı yapıldı

Hatay'da görev yapan turizm rehberleri, istişare toplantısında bir araya geldi.

08.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:36Hatay'da turizm rehberleri toplantısı yapıldı
'da görev yapan turizm rehberleri, istişare toplantısında bir araya geldi.
Hatay Büyükşehir Belediyesince, Gastronomi Evi'nde düzenlenen toplantıda konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, rehberlerin kentin tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Savaş, kentin sahip olduğu gastronomi kültürünün hem tanıtılmasında hem de gelecek nesillere aktarılmasında rehberlerin büyük bir görev üstlendiğini belirtti.
Dünyanın en büyük organizasyonlardan biri olan EXPO 2021'in Hatay için büyük bir kazanım olduğunu aktaran Savaş, Hatay'da iki ayrı noktada EXPO alan inşaatının başladığı aktardı.
Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Antakya Halk Eğitim Müdürü Sabri Tazeaslan ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ülkü Tecimen katıldı.

Lütfü Savaş, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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