05.07.2019 09:43
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Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlem

Hatay

HATAY'da, Suriye'den Türkiye sınırına kaçak geçişlerin önlenmesi için daha önce yapılan, beton bloklardan oluşan duvarlara ek olarak tel çit ve jiletli tel ile yeni önlemler alınıyor.

HATAY'da, Suriye'den Türkiye sınırına kaçak geçişlerin önlenmesi için daha önce yapılan, beton bloklardan oluşan duvarlara ek olarak tel çit ve jiletli tel ile yeni önlemler alınıyor.
Tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre geniliğinde ve 1 ton ağırlığında olan beton blokların sınırdaki noktalara yerleştirilmesine devam ediliyor. Sınırda ayrıca duvarların üzerine çit konulurken, onun da üzerine jiletli tel döşeniyor. Yaklaşık 20 kilometrelik sınır hattı, 6 ayda beton duvar, çit ve jiletli tel ile örüldü. Hazırlanan 1 ton ağırlığındaki bloklar ile çit ve jiletli tellerin, sınırın Türkiye tarafına montesi sürdürülüyor.

- Hatay
Kaynak: DHA
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