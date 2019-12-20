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Hatay'da tutuklu ve hükümlülerin resim ve el işi ürünleri sergilendi

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim ve el işi ürünleri sergilendi.

20.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:28 Hatay'da tutuklu ve hükümlülerin resim ve el işi ürünleri sergilendi
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim ve el işi ürünleri sergilendi.
Antakya'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla kurulan resim ve el işi atölyesinde yapılan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.
Erkek ve kadın hükümlülerin eserlerinin yer aldığı sergi açılışına, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Azmi Ustaoğlu, Cezaevi Savcısı Erol Taslak, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç ile avukatlar katılım gösterdi.
Geliri tutuklu ve hükümlülere verilecek olan eserlerin bulunduğu serginin, iki gün boyunca açık kalacağı bildirildi.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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