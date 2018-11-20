Hatay'da Uyuşturucu Operasyonları

20 Kasım 2018 Salı 13:31



20 Kasım 2018 Salı 13:31

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki haftalık dönemde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 71 şüpheli gözaltına alındı.İskenderun Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Çalışma kapsamında 2 Kasım ila 16 Kasım döneminde yapılan 39 operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 228 gram esrar, 58 gram eroin, 15 adet uyuşturucu hap, 3 gram metamfetamin ve madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 440 lira ele geçirildi.