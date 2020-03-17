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Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

HATAY'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 450 uyuşturucu hap ile 18 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

17.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:01
Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

HATAY'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 450 uyuşturucu hap ile 18 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu A.E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Reyhanlı ilçesinde Suriye uyruklu A.E'yi takibe alan ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, valize gizlenmiş şekilde 18 kilo 700 gram takoz esrar ile 450 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Suriye, Güncel

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