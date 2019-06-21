21.06.2019 09:34
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Hatay

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Hatay 'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzin Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlu Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aralamalarda ruhsatsız 3 adet silah, 2 adet kasatura, cep telefonu, kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda Yılmaz C., Davut S., Fevzi Ç., Mehmet P., İbrahim Ç., Metin S., Hasan Ş., Adem Ş., Mehmet C., İbrahim Ş., Mustafa C., Süleyman K. ve Reşat Y. gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA
Erzin , Hatay , 3. Sayfa

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