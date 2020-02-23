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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

23.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:30Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliğinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananları deşifre etmeye yönelik yaptığı çalışmalarda yabancı uyruklu A.A.'nın Bağlar Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada toplam 32 bin 600 adet captagon hap ele geçirildi. A.A. ile eşi H.M. gözaltına alındı.

H.M.'nin emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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