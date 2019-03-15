Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Kaynak: AA

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 492 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 3'ü Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışma sonucu, bir otomobil ile Kilis'ten Hatay'a uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti.Ekiplerin takibe aldıkları araç Antakya girişinde durduruldu, otomobilde bulunan Suriye uyruklu M.A, A.E, D.D ile Türk vatandaşı olan F.Y ve G.D gözaltına alındı.Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında torbalar içerisinde 492 bin captagon hap ele geçirildi.Uyuşturucu hapların Suriye'ye götürüleceği öne sürüldü.