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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Defne ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.09.2019 10:53Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'ın Defne ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada S.K isimli şahsın evine yaptıkları operasyon sonucu ekili 3 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirdi.

Hint kenevirleri yerinden sökülerek imha edilirken olay ilgili S.K. adlı kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

S.K ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - HATAY

Jandarma, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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