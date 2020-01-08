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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

08.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:33Hatay'da uyuşturucu operasyonu

HATAY'da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Baskınlarda  4 bin 625 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İskenderun İlçesi Topboğazı mevkiinde şüplehendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta hassas burunlu dedektör köpekle yapılar arama torpido bölümüne zulalanmış 4 bin 483 uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriyeli 2 kişi gözaltına alındı. ayrıca, ilçe merkezinde bulunan boş arsada taşların altına gizlenmiş 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.



Polis, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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