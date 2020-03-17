Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde 18 bin 700 gram takoz esrar ve 450 adet Captagon hap ele geçirildi.
17.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:26
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evde 18 bin 700 gram takoz esrar ve 450 adet Captagon hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Narkotik Suçlarla Şube ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. A.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, yatak odasında valiz içerisine konulmuş siyah poşet içerisinde beyaz bezlere sarılmış 89 adet olmak üzere toplamda 18 bin 700 gram takoz esrar, salonda çekmece içerisinde 450 adet Captagon hap ele geçirildi.
Suriye uyruklu A.E. uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan gözaltına alındı. - HATAY
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı Narkotik Suçlarla Şube ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti üzerine yaptığı çalışmalar kapsamında, bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. A.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, yatak odasında valiz içerisine konulmuş siyah poşet içerisinde beyaz bezlere sarılmış 89 adet olmak üzere toplamda 18 bin 700 gram takoz esrar, salonda çekmece içerisinde 450 adet Captagon hap ele geçirildi.
Suriye uyruklu A.E. uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA
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