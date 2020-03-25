Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
25.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:29
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri H.C. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Aramada 14.60 gr bonzai ele geçirildi. Şüpheli H.C. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - HATAY
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri H.C. isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Aramada 14.60 gr bonzai ele geçirildi. Şüpheli H.C. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa