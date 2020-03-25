Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

25.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:55
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Hatay 'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Erzin otoban girişinde şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 paket ve 3 fişek halinde toplam 2 kilo 42 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ve 2 adet captagon hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzin, Hatay, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:30: İYİ Parti'li Türkkan'dan infaz düzenlemesi açıklaması Açıklaması - Haberler 17:28: Sosyal medyada tepki çeken görüntülere ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası - Haberler 17:26: Sosyal medyada tepki çeken görüntülere huzur evi ziyareti ve adli kontrol şartı - Haberler 17:26: Memurlar maske üretiyor - Haberler 17:25: Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti - Haberler 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti 15:15: Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 15:06: Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler