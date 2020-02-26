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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26.02.2020 23:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:22Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda bir eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 10 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.J, M.C. ve H.C. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden H.C.'ye iki farklı kimlik kullanmaktan dolayı resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi. - HATAY

Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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