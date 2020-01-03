Haberler » Güncel » Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Haber

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

03.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:30 Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen 33 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.
Operasyon kapsamında 150 kilogram plaka esrar, 20 kilogram kubar esrar, 115 bin uyuşturucu içerikli hap ile 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02   Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı- (3) - Haber
14:02   Çataklı: "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına... - Haber
14:02   Adana'da 3 günlük evlerinin çatısı uçan aile yardım bekliyor - Haber
14:01   Nakliyeciler, taşımacılıktaki uygulamaları protesto etti - Haber
13:57   Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 14:04:13