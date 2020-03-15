Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
15.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:32
Hatay 'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ilçelerde uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 206 uyuşturucu hap, 94 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu ilçelerde uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 206 uyuşturucu hap, 94 kök Hint keneviri, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Güncel
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi