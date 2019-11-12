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Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

12.11.2019 08:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:55
'ın ilçesinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüphelilerin Numune Mahallesi'ndeki adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile bir adet tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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