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Hatay'da uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, tutuklandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu M.J., M.C. ve H.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

26.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:54Hatay'da uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, tutuklandı

HATAY'ın ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen uyruklu M.J., M.C. ve H.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmasını sürdüren Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşuturucu satışı yaptığı öne sürülen 3 kişinin adreslerini belirledi. Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 10 bin adet (4 kilo 100 gram) uyuşturucu hap ele geçirirken, Suriye uyruklu M.J. ve M.C.  H.C.'yi gözaltına aldı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüphelilerden H.C.'ye iki farklı kimlik kullanmaktan dolayı resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.



Reyhanlı, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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