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Hatay'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltıHATAY'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

17.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:28
'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
HATAY'da uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Reyhanlı ilçesinde 8, il merkezinde 1 olmak üzere 9 adrese operasyon düzenledi. Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Suriye uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 238 paket halinde toplam 45 kilo 510 gram takoz esrar, 171 paket halinde toplam 220 bin adet captagon, 50 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 39 fişek ile 2 adet şarjör, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet şarjör, 3 adet hassas terazi, 3 bin TL ve 300 Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H, B.E.T, H.E.V, F.E.B, B.E.R. ve M.Ş.E'nin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Hatay'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

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Kaynak: DHA


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