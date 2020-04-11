Hatay'da vatandaşlar market ve fırınların önünde yoğunluk oluşturdu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, Hatay 'da fırın ve marketlerde yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Hatay'da merkez ve ilçelerde vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Mahalle bekçileri ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve maske takılması konusunda uyardı.