Hatay'da vatandaşlara 39 bin maske dağıtılacak
Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kentte 39 bin maskenin dağıtımına yarın başlanacağını bildirdi.
08.04.2020 22:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:08
Doğan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 39 bin maskenin kente gönderildiğini belirtti.
Maskelerin yarın kaymakamlıklar aracılığıyla dağıtılacağını ifade eden Doğan, dağıtımın her gün devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rahmi Doğan, Hatay, Güncel