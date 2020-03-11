Hatay'da vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele anlatıldı
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.
11.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:40
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara madde bağımlılığıyla mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.
Antakya'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, stant açılıp madde bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Açılan standı ziyarete gelen vatandaşlara madde bağımlılığı ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
Antakya'da bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, stant açılıp madde bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Açılan standı ziyarete gelen vatandaşlara madde bağımlılığı ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel
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