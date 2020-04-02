Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hatay'da Vefa Sosyal Destek Ekibi görev başında

Korona virüs yasakları sebebiyle evde kalan yaşlılar için Antakya Kaymakamlığı'nda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara aralıksız hizmet veriyor.

02.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:16
Hatay'da Vefa Sosyal Destek Ekibi görev başında
Korona virüs yasakları sebebiyle evde kalan yaşlılar için Antakya Kaymakamlığı'nda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara aralıksız hizmet veriyor.

Korona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yaşlılara alışveriş, ilaç ve hastane gibi zaruri ihtiyaçlar konusunda bilgi, refakat ve maddi destekte bulunuyor.

Antakya Kaymakamlığı'nda kurulan Vefa Sosyal Destek Ekibi, ilk olarak Vefa İletişim Merkezine, 112-155-156 numaralı hatlar üzerinden 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşların ilettikleri talep ve ihtiyaçları saha görevlilerine aktarıyor. Saha görevlileri, vatandaşların istediği hizmeti anında belirtilen adrese teslim ediyor. 65 yaş üstü ve ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara Antakya Kaymakamlığı'na bağlı ekipler alış veriş yapmanın yanı sıra gıda kolileri de ulaştırırken, kolluk kuvvetleri ise maaşlarını çekerek teslim ediyorlar.

Vefa Sosyal Destek Ekibi tarafından evine gıda kolisi götürülen 81 yaşında ki Şükriye Vanoğlu, ekiplere teşekkür ederek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun, polisimizi askerimizi korusun. İç ve dış düşmanların şerrinden devletimizi korusun" diyerek dua etti.

Maaşının çekilmesi talebinde bulunan Semiha Karaman ise jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Antakya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da Vefa Sosyal Destek Ekibi görev başında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi Haberler
3 vakanın bulunduğu köyde, karantinaya uymayan para cezası yedi
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Salgında en acı haber! ABD’de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul’da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da bir profesör daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:20: "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 13:20: Ereğli'de adliye ve cezaevinde dezenfeksiyon çalışması - Haber 13:19: Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için Çapa Tıp Fakültesi'nde anma töreni - Haber 13:18: İzmir'de sosyal yardımlar artarak sürüyor - Haber 13:17: Suriyeli 10 kişilik aile korbonmonoksit gazından zehirlendi - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:22: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı - Haber