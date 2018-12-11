- Hatay'da yağış sonrası kaygan zeminde zincirleme kaza

- Hatay
'da yağış sonrası kaygan zeminde zincirleme kaza4 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaralandı
HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya
'da sağanak yağış sonrası kayganlaşan karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaralandı. Antakya Çevreyolu Ekinci
mevkisinde meydana gelen kazada, Emine Süt'ün kullandığı 31 SU 545 plakalı otomobil, önünde seyrederken yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Serdar Yıldız
yönetimindeki 20 BK 058 plakalı otomobile çarptı. Hemen arkalarından gelen Nurettin Yıldırım
idaresindeki 06 BBG 283 plakalı otomobil ve Mehmet Yüzgülen'in kullandığı 31 ABK 428 plakalı otomobil kaygan zemin nedeniyle duramayarak önlerindeki otomobillere çarptı. Kazada araçlardan birinde bulunan M.M., yaralandı. Antakya Devlet Hastanesine kaldırılan M.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı.
11 Aralık 2018 Salı 16:58