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Hatay'da yağışlar heyelana neden oldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

25.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:58 Hatay'da yağışlar heyelana neden oldu
'ın ilçesinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
İlçede dünden bu yana etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Tatarlı ve Işıklı Mahallesi'nde yağışlardan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Üçgüllük Mahallesi'nde ise bazı evlerin bahçe duvarları çöktü.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda Arsuz Belediyesine bağlı iş makineleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, AA muhabirine, kısa bir süre sonra Tatarlı Mahallesi'nde kapanan yolun ulaşıma açılacağını söyledi.
Üstün, Işıklı Mahallesi'ndeki yol açma çalışmalarına ise yarın sabah başlanacağını belirtti.

Işıklı Mahallesi, Arsuz, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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