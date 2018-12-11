11 Aralık 2018, 14:14
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Hatay'da Yağışlar Yolları Göle Çevirdi, Araçlar İlerlemekte Güçlük Geçti

Hatay'da yağışlar yolları göle çevirdi, araçlar ilerlemekte güçlük geçti Tarım arazilerinin sular altında kaldığı kentte, araçlar göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük geçtiHATAY - Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da yağışlar yolları göle çevirdi, araçlar ilerlemekte güçlük geçti
Tarım arazilerinin sular altında kaldığı kentte, araçlar göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük geçti

HATAY - Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışların ardından tarım arazileri de sular atında kalırken, bir çok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı öğrenildi. Hatay
11 Aralık 2018 Salı 14:14