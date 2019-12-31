Haberler » Güncel » Hatay'da yakalanan göçmen kaçakçısının PKK ile bağlantısı çıktı - Haber

Hatay'da yakalanan göçmen kaçakçısının PKK ile bağlantısı çıktı

Hatay'ı Altınözü ilçesinde yakalanan göçmen kaçakçısının, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00 Hatay'da yakalanan göçmen kaçakçısının PKK ile bağlantısı çıktı
ilçesinde yakalanan göçmen kaçakçısının, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
Altınözü'nde polisin göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.K.A'nın hakkında İzmir Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri olduğu belirlendi.
Silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçlarından yakalama emri olan A.K.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Altınözü'nde polisin dün yaptığı göçmen kaçakçılığı operasyonda 2 Suriyeli gözaltına alınmıştı.

Altınözü, Hatay, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46   Duvar Yazısı... Irmak Zileli 'Son Bakış'ı anlattı: Tina'nın son birkaç dakikası... - Haber
18:45   Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Haber
18:45   Hong Kong yeni yıla protestolarla giriyor - Haber
18:45   Borsa yılı rekorla tamamladı - Haber
18:39   Malatya'da hayvan varlığı arttırılacak - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:51:56