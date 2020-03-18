Menü
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da yakalanan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı - Güncel

Hatay'da yakalanan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

HATAY'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenerek gözaltına alınan Suriyeli M.R., tutuklandı.

18.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:47
Hatay'da yakalanan PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

HATAY'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenerek gözaltına alınan Suriyeli M.R., tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterip, örgüt propagandası yaptığı tespit edilen M.R.'yi dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.R., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. M.R., tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler : YPG, PKK, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek Güncel
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı