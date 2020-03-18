Hatay'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK zanlısı tutuklandı.
18.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:51
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK zanlısı tutuklandı.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Suriyeli uyruklu M.R'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Suriyeli uyruklu M.R'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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