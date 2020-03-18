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Hatay'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK zanlısı tutuklandı.

18.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:51
Hatay'da yakalanan terör örgütü YPG/PKK şüphelisi tutuklandı
Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK zanlısı tutuklandı.
Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan Suriyeli uyruklu M.R'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kırıkhan, Hatay, YPG, Güncel

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