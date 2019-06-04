Hatay'da yangın

Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan
Mahallesindeki Öz Sefa Sitesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın ahşap çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken evde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemeler sonucu belirleneceği bildirildi.
Kaynak: AA
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