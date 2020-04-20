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Hatay'da yasağın ardından trafik yoğunluğu oluştu

Hatay'da yasağın ardından trafik yoğunluğu oluştuHATAY'da hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte kent merkezinde vatandaşlar maske takıp dışarı çıktı, caddelerde araç trafiği oluştu.

20.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:14
Hatay 'da yasağın ardından trafik yoğunluğu oluştu
HATAY'da hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte kent merkezinde vatandaşlar maske takıp dışarı çıktı, caddelerde araç trafiği oluştu.
Kentin merkez ilçesi Antakya'da iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından araç trafiğinin yoğunluğu dikkati çekti. Vatandaşlar da koronavirüs tedbirlerine uyarak maske takıp dışarı çıktı. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda, halkın ortak kullanım alanları olan banka önleri, ATM'ler ile kent meydanında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Ekipler, kurallara uymayan vatandaşları uyardı. Hatay’da yasağın ardından trafik yoğunluğu oluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatay, Güncel
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