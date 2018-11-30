Hatay'da Yaşanan Silahlı Çatışmayla İlgili Başsavcılıktan Açıklama

Hatay
'da yaşanan silahlı saldırıyla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, maktul Mahmut Yakşan'ın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/498 Esas sayılı dosyasında yargılanmaları devam eden İ.D. ve H.U. isimli şahısların 30 Kasım günü yapılan duruşmada tahliye edilmeleri üzerine, H.Y., M.Ö. ve S.A. isimli maktul yakınları, tahliye olan şahısların yakınlarının bulunduğu araca Ekinci
Mahallesi Çevre Yolu Caddesi Otogar kavşağında araca önce arkadan çarpmak suretiyle, akabinde ise silahlı saldırıda bulundukları, araçta bulunan 5 şahıstan 1'ini ağır şekilde, diğer üçünü ise hafif şekilde yaraladıkları, hafif şekilde yaralananların hastanedeki tedavilerinden sonra taburcu oldukları, ağır yaralı şahsın ise tedavisinin devam ettiği, olayı gerçekleştiren şüphelilerin ise olay yerinden kaçtıkları, olaydan hemen sonra Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemleri başlatılarak şüphelilerin yakalanması için kolluk birimlerine talimat verildiği ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. - HATAY
Hatay,Başsavcı