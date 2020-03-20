Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Güncel

Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hafif yaralanırken, 2 inek telef oldu.

20.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:40
Hatay'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Hatay 'ın Hassa ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hafif yaralanırken, 2 inek telef oldu.
İlçeye bağlı Koruhöyük Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatan Muhammet Baş'ın bulunduğu mevkiye yıldırım düştü.
Olayda Baş yaralanırken, otlattığı ineklerden 2'si telef oldu.
Hassa Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Baş, daha sonra taburcu edildi.
Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Baş, AA muhabirine, sağlığının iyi olduğunu söyledi.
İki ineğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Baş, "Saat 2,5-3 gibi yağmurun altında hayvanlarımı otlatıyordum. Şimşek çakmasının ardından gök gürültüsü oldu. Sanki başıma bir tonluk taş düşmüş gibi oldu. Kendimi birden yerde buldum. Etrafıma baktığımda 2 ineğimin yerde yattığını fark ettim. Bir saat sonra kendime geldim. Önce evdekileri aradım, durumdan haberdar ettim. Daha sonra da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü aradım, oradan arkadaşlar geldi. Yapılan işlemlerin ardından onların gözetiminde iş makinesi yardımıyla inekleri toprağa gömdük." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Hassa, Hatay, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading