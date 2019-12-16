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Hatay'da yoğun sis

Hatay'da, sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor.

16.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:44Hatay'da yoğun sis
'da, sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü görüldü.

Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra en yüksek hava sıcaklığının 12, gece ise en yüksek hava sıcaklığın 8 derece olması bekleniyor. Sisin ise öğleden sonra kaybolması bekleniyor. - HATAY

Sabah, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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