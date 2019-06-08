08.06.2019 10:54
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Hatay'da yol kenarında ebabil bulundu

Hatay

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında, nadir görülen ebabil bulundu.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında, nadir görülen ebabil bulundu.
İlçe merkezinde tatlıcılık yapan Levent Bolat, yol kenarında, çiçeklerin arasında uçamayan kuşu görünce alıp, işyerine getirdi. Ebabili besleyen Bolat, "Çiçeklerin arasında fark edip, işyerine getirdim. Zarar görmesin diye bakımını  yapıyoruz, besliyoruz" dedi. Bolat, kuşu, koruma altına alınması için Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edeceğini söyledi.


- Hatay
Kaynak: DHA
Bolat, Samandağ, Hatay, Güncel