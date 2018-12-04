Hatay'da Yolcu Minibüsleri Çarpıştı: 13 Yaralı

HATAY'ın Yayladağı
ilçesinde, iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yayladağı- Antakya
yolunda meydana geldi. Yayladağı'ndan Antakya ilçesine giden Mehmet Yalçın
(31) yönetimindeki 31 M 2542 plakalı yolcu minibüsü, yoğun sis nedeniyle Şemsettin Yüce'nin kullandığı 31 M 2660 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, yolculardan 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Hatay
Antakya,Yayladağı,Hatay
04 Aralık 2018 Salı 13:15